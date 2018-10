Già in tanti per Eurochocolate 25 anni

E' già significativo l'afflusso di turisti e curiosi a Perugia per il primo fine settimana della 25ma edizione di Eurochocolate, caratterizzato dal bel tempo.

In molti affollano il centro storico dove sono stati allestiti gli stand. L'area è presidiata dalle forze di polizia con numerosi presidi fissi e mobili. Diverse anche le postazioni delle organizzazioni di soccorso. Un dispositivo che viene coordinato da una sala operativa unificata.

Piuttosto intenso il traffico nella zona di Madonna Alta dove la polizia stradale ha attuato chiusure a singhiozzo dello svincolo sul raccordo Perugia-Bettolle, privilegiando chi è diretto a Eurochocolate.

Domani la torna intanto il tradizionale appuntamento con le sculture di cioccolato: dalle 10 alle 18 quattro GranBlocchi di cioccolato Perugina da 11 quintali l'uno si trasformeranno in opere d'arte, grazie ai chocoscultori che lavoreranno davanti al pubblico nelle quattro postazioni di Corso Vannucci, piazza IV Novembre e piazza Matteotti. (ANSA).