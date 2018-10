Ciak ad Assisi per "Che Dio ci aiuti"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 19 OTT - Cominciano lunedì 22 ad Assisi, dove si protrarranno fino a sabato 27, le riprese della serie televisiva Rai "Che Dio ci aiuti", prodotta da Lux Vide.

Giunta alla quinta edizione, la serie ha scelto proprio la città Serafica ed è stata accolta con grande entusiasmo da parte dell'amministrazione comunale e dei cittadini. "La presenza di una produzione televisiva così imponente - si legge in una nota del Comune - sarà un trampolino per l'immagine della città e costituirà una azione promozionale senza pari negli ultimi decenni vista la crescente popolarità della serie, che andrà in onda in prima serata su Rai1 a partire da gennaio 2019".

Presenti in città i protagonisti, a cominciare da Elena Sofia Ricci, e, tra gli altri, Massimo Poggio, Serena Rossi e Francesca Chillemi. Per permettere le riprese sono previste modifiche alla viabilità.

Inoltre, lunedì e martedì, anche Marco Polo Tv sarà ad Assisi con la trasmissione Capitali d'Italia, condotta da Paolo Notari.