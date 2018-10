Regione sostiene ricerca industria

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - "Un avviso a sportello volto a sviluppare la cultura della ricerca specialmente nel mondo della piccola e media impresa, per favorire l'innovazione del sistema produttivo regionale": lo ha annunciato il vice presidente della Giunta regione con delega allo Sviluppo economico Fabio Paparelli riferendo della pubblicazione sul Bur dell'Azione 1.1.1., grazie a risorse del Por Fesr Umbria 2014-2020, rivolto alle imprese che ha come obiettivo quello di proseguire nell'azione di stimolo dei processi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzati ai brevetti, alla produzione e, quindi, all'occupazione.

"Si tratta di un provvedimento molto importante - ha sottolineato l'assessore in una nota - che vede la Regione mettere in campo risorse per 8 milioni di euro e destinare ulteriori 3 milioni per le imprese dell'Area di crisi industriale complessa Terni-Narni".