Ladro ucciso, sopralluogo Ponte Felcino

Sopralluogo di investigatori, consulenti e difensori nei luoghi di Ponte Felcino dove il 4 ottobre è stato compiuto un furto in una tabaccheria in seguito al quale erano intervenuti una pattuglia di carabinieri e una guardia giurata sparando diversi colpi di pistola durante la fuga dei ladri. Uno di loro, un albanese, era stato poi trovato morto in un'Audi A6 abbandonata nei pressi della stazione.

E' stato compiuto nell'ambito degli accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla procura che ha indagato i due militari e il vigilante per omicidio colposo determinato dall'eccesso, sempre colposo, di legittima difesa. Accertamenti che dovranno cercare di stabilire la traiettoria dei colpi (una quindicina quelli esplosi).

Nel corso del sopralluogo davanti alla tabaccheria sono stati repertati alcuni frammenti di vetro. Su richiesta del difensore dei carabinieri, l'avvocato Nicola Di Mario, i consulenti si sono poi spostati nei pressi della stazione recuperandone altri ora al vaglio degli inquirenti.