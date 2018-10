Bacchetta candidato Provincia Perugia

Impegnarsi perché ci siano risorse per finanziare funzioni "decisive per la vita della comunità" e ancora in capo alla Provincia: sarà questa la "grande battaglia" del candidato, per il centrosinistra, Luciano Bacchetta a presidente dell'amministrazione provinciale. Carica per la quale le elezioni sono in programma il 31 ottobre.

Ma oltre a ridare "dignità amministrativa" all'ente, obiettivo è anche di riprendere quella "politica" come ha sottolineato il sindaco di Città di Castello, durante la conferenza stampa di presentazione della sua candidatura. Che serve anche a dare "un segnale politico" alla coalizione di centrosinistra, secondo i segretari provinciali del Pd, Leonardo Miccioni e del Psi, Carlotta Caponi.

"Oggi assistiamo ad un paradosso perché la Provincia ha ancora, nonostante quelle tolte con la Riforma solo parziale di Del Rio, funzioni e competenze fondamentali ma con meno risorse e quindi occorre ridare all'ente dignità amministrativa e politica" ha affermato Bacchetta.