A Terni da 18 ottobre Umbrialibri

Al via il 18 ottobre l'edizione 2018 di Umbrialibri a Terni. La kermesse letteraria, che durerà tre giorni, quest'anno si svolgerà quasi interamente alla biblioteca comunale e, per la mostra mercato degli editori umbri, nella tensostruttura a piazza della Repubblica.

"Nel microcosmo della Bct - ha detto l'assessore comunale alla Cultura, Andrea Giuli, nella conferenza stampa di presentazione - un programma di qualità ricco e variegato che annovera la presenza di scrittori e giornalisti importanti come Carlo Bonini, Lia Levi, Aurelio Picca, Filippo la Porta, Roberto Cotroneo. C'è anche molta poesia grazie agli editori umbri. Ci sarà poi la presentazione del libro 'Leonardo da Vinci. Le radici umbra del genio' di Luca Tomio e Marco Torricelli nell'unica sede esterna, la diocesi di Terni".

L'assessore regionale alla Cultura, Fernanda Cecchini, ha ricordato che "il tema di Umbrialibri è la cura delle idee, un filo trasversale a tutti i contenuti che compongono la manifestazione".