Auto sbanda, feriti due giovani

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 14 OTT - Due giovani sono rimasti feriti, uno in modo grave, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte fra sabato e domenica lungo la 205 Amerina, nei pressi di Porchiano del Monte, frazione di Amelia.

Ricoverato in prognosi riservata un ventiseienne, trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria di Terni, dove è stato sottoposto ad un intervento di cardiochirurgia - riferisce l'azienda ospedaliera - per il serio trauma toracico subito.

Meno preoccupanti le condizioni di un amico di 36 anni, ricoverato in codice giallo. L'uomo ha riportato traumi di tipo ortopedico.

I due erano a bordo di un'auto che - per cause in corso di accertamento - è finita fuori strada e poi contro un albero. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri per i rilievi.