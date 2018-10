Ubriaco aggredisce carabinieri,arrestato

(ANSA) - TERNI, 13 OTT - Ubriaco, al volante di un furgoncino con targa alterata e con a bordo un passamontagna ed un coltello, ha aggredito i carabinieri che lo hanno fermato: deve ora rispondere delle accuse di resistenza, minacce e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, un ternano di 49 anni arrestato dai militari dell'Arma nella tarda serata di venerdì a Terni.

L'uomo - già condannato in passato per reati contro il patrimonio e la persona, tra cui rapina - è stato bloccato in via Gabelletta, dopo essere stato notato procedere con una andatura incerta con il proprio mezzo, la cui targa era parzialmente coperta da nastro adesivo. Durante il controllo - dal quale è risultato che il quarantanovenne, senza documenti, aveva una presenza di alcool nel sangue superiore al consentito - ha anche cercato di nascondere il passamontagna e il coltello, con la lama di 8 centimetri, poi sequestrato. L'uomo ha quindi minacciato ed insultato i carabinieri per poi aggredirli fisicamente, prima di essere bloccato.