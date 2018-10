Spoleto accoglie 1.200 Scout del Masci

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 13 OTT - Si è aperta a Spoleto, in piazza Duomo, la Festa delle Comunità del Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani), una tre giorni con oltre 1.200 scout provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di oltre 200 comunità. Sono stati accolti dal sindaco Umberto de Augustinis e dall'arcivescovo Renato Boccardo, quest'ultimo con indosso il fazzolettone donato proprio dal Masci per la sua provenienza dall'Agesci. "Vedendo questa piazza così affollata - ha detto mons. Boccardo - penso al grande patrimonio di esperienze che ciascuno di voi porta. La vostra presenza ci porta un messaggio di speranza e ne abbiamo tanto bisogno in questa Chiesa che ha sperimentato la violenza del terremoto, le cui ferite non sono ancora diventate cicatrici. Qualsiasi evento, ricco di idealità e di impegno, si realizzi a Spoleto porta arricchimento". "Grazie di essere presenti così numerosi - ha detto il sindaco de Augustinis - con i sentimenti e l'animo che avete dimostrato in questa cerimonia di apertura".