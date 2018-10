Inaugurato Centro Multiservizi di Todi

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 13 OTT - Si è svolta l'inaugurazione dell'area vaccinazioni e del punto prelievi del Centro multiservizi di Todi, alla presenza, fra gli altri, della presidente della Regione, Catiuscia Marini, e del direttore della Usl Umbria 1, Andrea Casciari.

"L'inaugurazione - ha detto Casciari - conferma il percorso di investimenti messo in atto dalla nostra azienda, con una particolare attenzione ai servizi dislocati nel territorio e alla loro integrazione con quelli ospedalieri. Il distretto della Media Valle del Tevere è il primo nel quale sono già attive tutte e tre le Aft, la nuova forma organizzativa delle cure primarie, con gli ambulatori di Todi, Marsciano e Deruta.

Intendiamo prenderci carico, con crescente impegno, dei pazienti più fragili e per questo abbiamo attivato la Centrale operativa territoriale (Cot) che funziona come un 118 del territorio, prendendo in carico i pazienti in dimissione dall'ospedale, indirizzandoli verso le strutture più idonee o alle cure domiciliari, senza lasciarsi soli".