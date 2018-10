Gruppo investito, gravi 2 dei feriti

(ANSA) - PERUGIA, 13 OTT - Sono ricoverate in rianimazione all'ospedale di Perugia due delle persone - 12 in tutto - rimaste ferite ieri sera a Bastia Umbra in un incidente stradale in seguito al quale è morta una giovane di Varese, di 24 anni.

Il gruppo è stato investito da un'auto - una Lancia Y condotta da una coetanea della vittima, che dopo l'incidente si è fermata per prestare soccorso - lungo la strada tra Bastia Umbra e Assisi. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Due dei feriti, due uomini, trasportati in codice rosso all'ospedale di Perugia sono ricoverati in Rianimazione con prognosi riservata per politrauma, il terzo è ricoverato nella struttura complessa di Ortopedia con fratture agli arti e con una prognosi di 40 giorni. La centrale del 118 attraverso l'ufficio stampa dell'ospedale fa sapere che i feriti sono stati in tutto 12 ma per nove di loro si è trattato di lesioni modeste, medicate nell'ospedale di Foligno, raggiunto con mezzi propri.

In ospedale sono state soccorsi e poi dimessi anche i genitori della vittima e quelli della giovane che era alla guida della vettura, tutti in stato di shock. Il gruppo coinvolto faceva parte di una settantina di poliziotti in pensione attesi ad Assisi con le loro famiglie in questo fine settimana, in ricordo di un corso di allievi agenti frequentato nel 1975 ad Alessandria. Avevano deciso di ritrovarsi ad Assisi per una riunione di due giorni. Alcuni, come i genitori della ventiquattrenne deceduta e uno dei feriti più gravi, hanno successivamente intrapreso altri percorsi professionali. Ieri erano arrivati i primi partecipanti, provenienti dalle località più lontane. Le persone coinvolte nell'incidente erano uscite dall'albergo che le ospitava ed erano dirette, a piedi, in una pizzeria lungo la strada, a circa un chilometro di distanza. La Lancia Y proveniva dalla direzione opposta di marcia. L'incidente è avvenuto in un tratto di strada poco illuminato.