Perugia e Seattle rinnovano gemellaggio

Nel 25/o anniversario del primo patto di gemellaggio tra Perugia e Seattle, il legame di amicizia e collaborazione tra il capoluogo umbro e la città americana è stato ribadito anche formalmente, con la firma della conferma da parte del sindaco Andrea Romizi e di Rebecca A.

Lovell, delegata dal sindaco Jenny A. Durkan.

"Oggi - ha detto Romizi - facciamo tesoro del cammino fatto insieme, ma vogliamo anche proiettarci al futuro, un futuro per il quale guardiamo a Seattle con grande interesse come esempio di innovazione e di valorizzazione dei talenti, le sfide che stiamo affrontando anche a Perugia".

Una speciale amicizia, fondata su un legame profondo è quella che lega Perugia a Seattle anche per Rebecca Lovell, che si è detta felice ed onorata di rappresentare la città americana in questa occasione. "Crediamo molto in questo proficuo rapporto con Perugia - ha sottolineato - che proprio a partire dalle nostre grandi differenze ci permette di apprezzare e rafforzare ciò che abbiamo in comune".