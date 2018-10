Gruppo investito, un morto e 5 feriti

Una giovane è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite, tre in maniera grave, dopo che il gruppo è stato investito da un'auto lungo la strada tra Bastia Umbra e Assisi. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

La vittima è una ventiquattrenne, mentre i feriti sono persone di mezza età. A travolgerle è stata una Lancia Y condotta da una giovane che subito dopo l'incidente si è fermata per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118. I tre feriti più gravi sono stati trasportati all'ospedale di Perugia in codice rosso. Gli altri sono invece in quello di Assisi.