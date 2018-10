Tappa a Terni campagna Nonno ascoltami

Il dottor Santino Rizzo, direttore della struttura di Otorinolaringoiatria dell'Azienda ospedaliera di Terni, aderisce anche quest'anno alla campagna nazionale di Nonno ascoltami, "L'ospedale in piazza", che farà tappa domenica 14 ottobre in piazza della Repubblica, per promuovere il valore della prevenzione e della diagnosi precoce dell'ipoacusia.

Durante la giornata, dalle 10 alle 18, il suo staff sanitario, con i tecnici audioprotesisti e le associazioni, accoglieranno i cittadini per un controllo gratuito dell'udito, comprendente otoscopia ed esame audiometrico tonale, e per spiegare le corrette abitudini per mantenere in salute l'udito.

L'obiettivo è promuovere la prevenzione della sordità, la diagnosi precoce e il tempestivo trattamento delle ipoacusie.

In Umbria le persone con problemi di udito sono 110 mila,53 mila a Terni.

"L'ipoacusia è un problema incredibilmente trascurato - sottolinea Rizzo - nonostante i numeri evidenzino che siamo in una situazione di grave allerta".