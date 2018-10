Altrocioccolato, festa equo e solidale

"L'altro cioccolato" anche come elemento di riflessione con incontri per parlare di sfruttamento in agricoltura e del valore della solidarietà: parte da qui 'Altrocioccolato', la festa del cioccolato equo e delle economie solidali in programma dal 26 al 28 ottobre a Città di Castello.

Sarà il "gusto della diversità", infatti, il filo conduttore della 15/a edizione dell'iniziativa organizzata dall'associazione Umbria EquoSolidale e per la sesta volta nella città tifernate che così si animerà "con i sapori del cioccolato che sostiene le economie solidali e il commercio equo a partire dalla difesa dei diritti dei produttori". Ad affermarlo è stata, per la presidente Elide Ceccarelli. Sotto i riflettori ci saranno le eccellenze del cioccolato artigianale, le storie e i progetti di economia solidale fino ad arrivare a momenti culturali, artistici e musicali con tanti eventi dedicati anche ai più piccoli. Tra le novità, i live cooking 'Cucine eque' e l'area olistica 'Altre professioni'.