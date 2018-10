A Umbria premio turismo come 'autentica'

L'Umbria è stata premiata per essere la regione percepita come "più autentica" alla terza edizione del premio Italia destinazione digitale che si svolge a Rimini. "Al Ttg travel experience siamo inoltre sul podio, al secondo posto, come regione più accessibile, dopo il Trentino Alto Adige, e come quella con la migliore reputazione sul web" ha sottolineato il vicepresidente della Giunta umbra e assessore al Turismo Fabio Paparelli.

"Premi - ha sottolineato Paparelli - che sono motivo di grande soddisfazione e che si sposano perfettamente con la politica di promozione turistica che la Regione sta portando avanti".

Quella di Rimini è la principale fiera del turismo B2B in Italia e il premio Italia destinazione digitale è organizzato da Travel appeal, startup specializzata in data science e intelligenza artificiale al servizio dell'industria del turismo.