Da Ateneo Venezia idee rilancio Cascia

Tre progetti e "100 idee per Cascia" sono il frutto di una settimana di studio in cui nella città si è svolto il master "Urban heritage and global tourism" dell'Università Iuav di Venezia. Al sindaco Mario De Carolis gli esperti hanno consegnato tre progetti per il recupero e il rilancio post sisma di zone della città e un documento con 100 idee di "facile ed economica realizzazione".

A pensare alla Cascia di "domani" è stato un gruppo di lavoro coordinato dal professor Marco Ardielli, Gianluca Laterza (responsabile Tripadvisor sud Europa), Giovanni Piccirilli (università Luis di Roma), Damiano De Marchi (Ateneo Ca' Ffoscari di Venezia) e la psicologa Rosanna Fogliata. Il corso ogni anno si confronta con un caso reale di rilancio turistico di un comune, portando sul luogo studenti, docenti e professionisti per una settimana intensiva di progettazione, che si completa con la consegna al sindaco di un piano di riassetto turistico e con la costruzione di accordi tra l'ente ed i partner coinvolti.