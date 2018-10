Successo per Umbria jazz in Cina

Successo per la prima edizione di Umbria jazz al Music festival di Changsha. Un esperimento che - secondo gli organizzatori della rassegna perugina - sta dando risultati "molto importanti" con oltre 70 mila paganti e concerti sold out fino a fine festival, il 7 ottobre.

Grande afflusso di pubblico è stato registrato al Parco italiano, suggestiva location del festival considerata una straordinaria promozione presso il pubblico cinese dell'Umbria e delle bellezze italiane.

Umbria Jazz ha presentato in questa settimana cinque gruppi: i Funk Off, The Big Easy Trio, il quartet di Fabrizio Bosso, Allan Harris e Bob Malone, tre formazioni italiane e due statunitensi, con esibizioni dalle 10 alle 21.

Presenti alle giornate il direttore artistico di Umbria Jazz Carlo Pagnotta, quello generale, Giampiero Rasimelli, insieme all'assessore Regionale Fernanda Cecchini e al presidente di Federalberghi Perugia, Simone Fittuccia.