Scuola-lavoro, progetto Green Jobs

L'azienda green nasce direttamente sui banchi di scuola con il progetto "Green Jobs", iniziativa promossa dall'Acri (Associazione delle Fondazioni e Casse di risparmio italiane) che coinvolge otto Fondazioni in altrettante regioni italiane.

Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole superiori, consiste nell'opportunità offerta ai ragazzi di conoscere e utilizzare gli strumenti adeguati per sviluppare concretamente le proprie idee imprenditoriali nel campo dell'innovazione ambientale, partendo da una mappatura dei problemi e delle opportunità del territorio in cui vivono, fino alla creazione di una start up.

Un innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro riconosciuto dal Miur che la Fondazione perugina ha deciso di promuovere nel proprio territorio per il grande potenziale espresso dai "lavori verdi".

Per l'anno scolastico 2018-2019 sono state coinvolge sette classi del quarto superiore di tre istituti scolastici.