Mostra Regione Heartquak a Bruxelles

"Heartquak. Europe supports Umbria" è il tema della mostra della Regione che sarà allestita a Bruxelles, nella sede del Comitato delle regioni e delle città d'Europa, e che intende raccontare la storia dell'utilizzo dei Fondi europei per far fronte ai terremoti che hanno colpito l'Umbria nel 1997 e nel 2016. La mostra rientra nell'ambito delle iniziative della Settimana europea delle regioni e delle città 2018, organizzata dal Comitato delle regioni in collaborazione con Commissione e Parlamento europei, dall'8 all'11 ottobre.

Ad inaugurare l'esposizione sarà la presidente della Regione, Catiuscia Marini, insieme al presidente del Comitato delle regioni, Karl-Heinz Lambertz, presenti anche Donatella Porzi, presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, ed il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.

La mostra che sarà allestita a Bruxelles è l'evoluzione di quella realizzata a Foligno in occasione del ventennale del sisma del 1997, a cura dell'Isuc in collaborazione con le scuole di Foligno.