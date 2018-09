Aperta mostra Sorvolando Umbria borghi

Inaugurata a Palazzo Cesaroni la mostra fotografica "Sorvolando l'Umbria dei borghi", che valorizza la bellezza dei piccoli centri umbri attraverso gli scatti dall'aereo del fotografo Paolo Ficola. Esposte insieme alle immagini del concorso organizzato dal comitato delle Pro loco Unpli del perugino, unitamente ai Comuni di Perugia, Corciano, Deruta, Torgiano in collaborazione con l'Assemblea legislativa, l'Associazione CaGiWart-Promotion e Arscolor.

La presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, nel ringraziare il maestro Ficola per le "immagini singolari" dei borghi umbri dalla prospettiva aerea, ha voluto anche sottolineare il valore delle Pro loco e l'importanza del loro rapporto con le istituzioni. "La valorizzazione di questi piccoli borghi - ha detto -, l'avere contezza di quello che rappresentano in termini di storia e cultura ma anche di umanità, è una delle mission più importanti delle istituzioni e una delle pietre angolari su cui si deve fondare la nostra cultura di umbri".