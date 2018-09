Più anziani ricoverati frattura femore

In un anno, dal 2016 al 2017, è aumentato del 20% il numero di ultrasessantacinquenni ricoverati per fratture di femore all'ospedale Perugia.

Il dato è emerso durante il corso di formazione dei professionisti del team ortogeriatrico. "Nell'anno passato, il 96% dei pazienti è stato sottoposto a intervento chirurgico e nel primo semestre del 2018 la percentuale è arrivata al 98%, di cui il 71 % operati entro le 48 ore dall'arrivo in ospedale" ha spiegato la professoressa Carmelinda Ruggiero, responsabile della struttura semplice di Ortogeriatria.

"La gestione ortogeriatria - sottolinea il professor Auro Caraffa, direttore della struttura di Ortopedia e traumatologia del S. Maria della Misericordia - ha contributo ad aumentare gli interventi chirurgici entro 48 ore ed a ridurre la degenza media".

"L'Ortogeriatria ha migliorato la qualità dell'assistenza offerta agli utenti" ha detto la professoressa Patrizia Mecocci, direttore della struttura di Geriatria.