Landini, mai così complicato per lavoro

"Credo di non aver mai vissuto una stagione così complicata per il lavoro. Non siamo mai stati tanto divisi e frantumati": lo ha detto Maurizio Landini, segretario confederale della Cgil, intervenendo a un'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Perugina nell'ambito del percorso congressuale del sindacato. "Le politiche liberiste e l'austerità nell'ultimo decennio e oltre - ha aggiunto - hanno prodotto danni enormi, mettendo al centro non più la persona, ma i mercati e i profitti. Per questo la proposta che portiamo al nostro congresso, che arriva in un momento decisivo, è una proposta di radicale cambiamento".

"Il nuovo governo vuole essere governo del cambiamento? - ha affermato ancora Landini - Allora non si facciano condoni fiscali, si ripristini l'articolo 18 e si rilanci una vera politica di investimenti pubblici. Noi siamo pronti al confronto e le proposte contenute nel nostro documento congressuale vanno concretamente in questa direzione".