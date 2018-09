Domenica torna la Corri per Norcia

E' in programma domenica la seconda edizione della "Corri per Norcia", corsa podistica di 10 chilometri, in un percorso che si snoderà intorno alla città, insieme ad una passeggiata per famiglie di 4 chilometri. La partenza e l'arrivo della gara sarà in piazza San Benedetto.

La manifestazione è organizzata dall'associazione podistica Norcia Run 2017, in collaborazione con il Comune.

"Siamo particolarmente felici di poter ospitare questa che è diventata una manifestazione ormai tradizionale per la nostra città" è il commento del vice sindaco e assessore allo sport, Pietro Luigi Altavilla. "Tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa - ha aggiunto - avranno la possibilità di percorrere un tracciato immerso in un ambiente unico e incontaminato come quello delle marcite che, siamo certi, desterà particolare meraviglia a chi verrà per la prima volta in città e potrà ammirare i colori che la natura offre in questo periodo e la fauna presente come germani e aironi cinerini".