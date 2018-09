Un morto e un ferito per scontro su 318

E' di un morto e un ferito grave il bilancio di uno scontro tra un furgone e un autocarro all'ingresso di una galleria sulla strada statale 318 che è stata chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti della polizia stradale.

La vittima e il ferito viaggiavano entrambi su un furgone.

In seguito allo scontro il traffico - riferisce l'Anas - è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscite a Casacastalda per il flusso diretto a Perugia e a Valfabbrica per quello verso Gubbio-Ancona.

Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco e personale del 118.