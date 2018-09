Tante famiglie alla Grifonissima 2018

Simon Kibet Loitanyang (Tx Fitness, con il tempo di 32' e 51'') e Cassandra Ulivieri (Il Fiorino, 39' e 46'') sono stati i vincitori della 38/a Grifonissima, corsa a Perugia. Promossa dal circolo dipendenti UniCredit, ha registrato oltre 600 iscrizioni per il percorso competitivo da 10,4 chilometri ed ha visto migliaia fra famiglie e studenti partecipare alla passeggiata amatoriale di 3,5 chilometri. Entrambi i percorsi sono partiti da corso Vannucci.

Il traguardo per gli atleti agonisti è stato allestito sulla nuova pista dell'impianto, riqualificato in questo periodo. Le premiazioni si sono invece svolte nell'area del parco antistante, dove è stata organizzata la tradizionale festa finale.

Prima del via, augurando una buona corsa agli atleti, l'assessore comunale allo Sport Emanuele Prisco ha parlato di "una città che così vive il suo centro storico". "Ha vinto lo sport, ha vinto la Grifonissima", ha aggiunto nei saluti finali Carlo Moscatelli, presidente Fidal.