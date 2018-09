Barberini, a Cascia festa di rinascita

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - "Dagli occhi lucidi dal sisma del 30 ottobre 2016 a una vera festa della rinascita, a partire dal recupero dei servizi sociosanitari": così l'assessore regionale alla Salute e Welfare Luca Barberini in occasione della festa per l'inaugurazione della nuova struttura di riabilitazione e rsa a Cascia.

"Da Cascia - ha sottolineato Barberini - è stato lanciato un messaggio importante: le difficoltà si possono superare e tutti insieme si può ripartire. Ringrazio gli artisti che si sono messi a disposizione per solidarietà, in particolare il direttore artistico Federico Angelucci, che ha organizzato uno spettacolo meraviglioso che ha valorizzato Cascia e l'Umbria". "È stato un momento bellissimo e toccante - ha detto il sindaco di Cascia, Mario De Carolis - e posso dire che qui non si è mai visto un evento di questo genere".