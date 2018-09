Marini,pensare sviluppo con qualità vita

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - "Sulla programmazione va fatto un lavoro complesso immaginando cosa è il benessere di una comunità accanto alla crescita economica e produttiva, mettendo insieme qualità della sviluppo e qualità della vita": lo ha affermato la presidente della Regione Catiuscia Marini aprendo il convegno "Gli indicatori dello sviluppo" nell'ambito del "Cortile di Francesco" ad Assisi.

Presentando per l'occasione anche il quinto aggiornamento dell'Indicatore multidimensionale dell'innovazione, sviluppo e coesione sociale - con l'Umbria che si colloca al 12/o posto nella graduatoria delle regioni italiane e dove emergono sia punti di forza che di debolezza - la Regione Umbria, in collaborazione con il Sacro Convento di Assisi, ha organizzato una riflessione sulla questione economica che caratterizza l'Italia più in generale e l'Umbria nel particolare, che vedrà intervenire nel corso della giornata, tra gli altri, gli economisti Carlo Cottarelli e Jean-Paul Fitoussi.