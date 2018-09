Umbria seconda per uso antidepressivi

L'Umbria risulta la seconda regione per consumo di antidepressivi. Se ne è parlato in un convegno dell'Ordine degli psicologi che hanno affrontato il tema di un corretto uso dei farmaci e della possibilità di trattamenti combinati.

"Trattamenti psicologici e farmacologici" il tema dell'incontro organizzato a Perugia dall'Ordine degli psicologi dell'Umbria. I dati - è stato detto - mostrano un "eccessivo e improprio ricorso al farmaco, anche quando la cura psicologica sarebbe altrettanto o più efficace e migliore". Per questo - ha spiegato l'Ordine - è stato sottolineato quanto risulta "importante che psicologo o psicoterapeuta sappiano riconoscere quando c'è bisogno del farmaco, collaborando con psichiatra e altri specialisti".

"Le professioni sanitarie devono rifarsi alle evidenze, e così dovrebbe essere per politici e tecnici che organizzano il sistema di cure, allo scopo di offrire ai cittadini cose che funzionano" ha sostenuto David Lazzari, presidente degli psicologi.