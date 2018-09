Anas investe 10 mln per Centrale umbra

Prosegue l'opera di risanamento profondo della pavimentazione sulle strade statali avviata da Anas con il piano #bastabuche che ha previsto per l'Umbria un investimento complessivo di 55 milioni di euro (tra lavori completati, in corso e da avviare) che si aggiungono al piano di riqualificazione che sta interessando la E45.

Sulla strada statale 75 "Centrale Umbra" (Foligno-Collestrada) sono in fase di attuazione investimenti del valore di 10 milioni di euro che, dopo le attività di progettazione e affidamento svolte nei mesi scorsi, consentono ora l'avvio dei cantieri. Ulteriori investimenti per 5 milioni di euro - riferisce l'Anas - sono in via di definizione. I lavori consistono, in particolare, nella completa rimozione della vecchia pavimentazione e nella ricostruzione della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.