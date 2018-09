Fiorini, accusato per multa dimenticata

"Una mera dimenticanza di una multa non pagata che può accadere a chiunque": Emanuele Fiorini, consigliere della Lega al Comune di Terni commenta così l'avviso di conclusione indagini per le presunte false dichiarazioni fornite al momento della convalida dell'elezione. Lo rispondendo all'ANSA.

Fiorini esprime "anzitutto piena fiducia nella magistratura".

"La questione - aggiunge - è stata comunque sollevata dal Pd che non ha ormai più argomentazioni politiche. Non sanno come fermare la Lega. Il Partito democratico farebbe invece bene a guardarsi indietro e a ricordarsi come hanno ridotto e lasciato Terni e l'Umbria. Ci sono cose ben più importanti delle quali occuparsi che una multa dimenticata". "E' proprio un'Italia che vive al contrario..." conclude Fiorini.