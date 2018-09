Domenica la Grifonissima dei miracoli

Sarà la prima edizione in programma a settembre l'edizione 2018 della Grifonissima che si correrà a Perugia domenica prossima. La tradizionale corsa podistica è promossa dal circolo dipendenti UniCredit in sinergia con la rete commerciale della banca.

La gara, battezzata "dei miracoli", partirà come di consueto alle 9,30 da corso Vannucci. E' previsto un percorso competitivo ridotto, di 10,4 chilometri, mentre resta invariato quello amatoriale da 3,5 chilometri. Quest'ultimo terminerà nell'area del parco Santa Giuliana, mentre l'altra gara sulla pista appena rinnovata. Come tradizione ci sarà anche la "Grifonissima a 4 zampe", per sensibilizzare l'opinione pubblica verso un rapporto corretto e positivo con gli animali domestici.

Quest'anno la maglia ufficiale della corsa, presentata nella sede UniCredit di Madonna Alta, riporta un disegno dall'artista perugino Paolo Ballerani.