Contratto funzioni locali a Scuola umbra

Le principali novità del nuovo Contratto nazionale di lavoro delle funzioni locali, per il triennio 2016-2018, al centro della programmazione formativa della Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Dopo gli approfondimenti, sulla parte normativa, nel corso organizzato a Villa Umbra si è affrontato il tema della costituzione e dell'utilizzo del fondo per le risorse decentrate, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e le nuove facoltà assunzionali per il triennio 2019-2021. Temi approfonditi da Roberto Mastrofini, avvocato e formatore esperto in enti locali.

Il corso, "Ccnl Enti locali: costituzione e gestione del fondo salario accessorio", ha registrato oltre cento iscritti, tra dirigenti, funzionari e addetti del servizio personale degli enti locali e rappresentanti sindacali. Al centro dell'iniziativa le nuove regole di costituzione del fondo, le modalità di determinazione delle risorse per il salario accessorio, e la corretta gestione del fondo.