A Perugia 70 eventi Notte ricercatori

Oltre 70 attività animeranno il centro storico di Perugia ma anche l'area di Monteluce in occasione di Sharper, la notte europea dei ricercatori che si svolgerà il 28 settembre a Perugia, ma anche ad Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, L'Aquila, Macerata, Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia e Trieste.

Nel capoluogo umbro saranno 29 i luoghi coinvolti tra musei, sale storiche, dipartimenti universitari, birrerie, giardini e teatri nei quali oltre 400 ricercatori dell'ateneo dialogheranno con i curiosi di tutte le età. Alla Notte dei ricercatori parteciperà anche la polizia scientifica della questura. Sharper è un evento sostenuto dalla Commissione europea e inserito tra i progetti di eccellenza in Europa nel quadro delle azioni Marie Skodowska Curie.

A Perugia l'appuntamento si svolge per il sesto anno consecutivo ed è organizzato dall'Università e da Psiquadro in collaborazione con Regione, Comune e un'ampia rete di partner culturali.