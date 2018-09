Alemanno, significato speciale galleria

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - "La consegna della galleria commerciale di Norcia e dei primi due moduli del 'deltaplano' di Castelluccio ha un significato speciale: ci avviamo dopo due anni alla conclusione di un percorso che riporterà in vita le ultime 30 aziende che in questi lunghi 24 mesi sono rimaste ferme o sono state costrette a lavorare in condizione di assoluta precarietà". Il sindaco Nicola Alemanno commenta così il doppio appuntamento di lunedì che vedrà prima l'apertura della galleria commerciale nella zona industriale della città e subito dopo la consegna delle chiavi per sei degli otto esercizi che verranno delocalizzati nel "deltaplano" all'ombra del monte Vettore. "Nella galleria commerciale - ricorda Alemanno - andranno 22 attività e con questa delocalizzazione si chiude di fatto l'emergenza legata al mondo delle imprese su Norcia capoluogo, a Castelluccio per completare la struttura occorrerà ancora attendere qualche settimana, ma ormai siamo in dirittura di arrivo".