Torna l'Oktoberfest a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 SET - Norcia si prepara a vivere un weekend internazionale, tra tradizione, cultura e sport. In questo fine settimana torna quello che è divenuto ormai un tradizionale appuntamento con l'Oktoberfest a Norcia, occasione che tutti gli anni nel mese di settembre vede rinsaldare l'amicizia ultradecennale tra le città gemellate di Norcia e Ottobeuren. Oggi e domani, presso lo stadio comunale Europa, dalle 19, sarà possibile degustare i prodotti tipici di una delle più conosciute feste al mondo, provenienti direttamente dalla Baviera. Wurstel, kartoffen, crauti, stinco e birra tedesca, allegria e musica con la tipica orchestra bavaresi, rigorosamente in costume, accompagneranno le serate.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con l'associazione Vecchi Leoni e l'associazione "Amici di Ottobeuren". L'inaugurazione dell'evento venerdì pomeriggio alle 18,30 a Porta Romana.