Riapre la sala prelievi ospedale Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 14 SET - La direzione medica del presidio ospedaliero "San Giovanni Battista" di Foligno comunica che dalla giornata di sabato 15 settembre riprenderà regolarmente, nei locali di destinazione, l'attività del servizio prelievi, dislocato temporaneamente in altri spazi della struttura ospedaliera in seguito all'incendio verificatosi nel marzo scorso.

Sono infatti terminati i lavori di ripristino e sistemazione delle sale prelievo e della sala di attesa dedicata, consistiti nel completo restyling sia della parte strutturale che logistica.

"Sebbene lo spostamento dell'attività di prelievo non abbia comportato disagi all'utenza - spiega in una la direzione medica dell'ospedale di Foligno - il ripristino della sede naturale, completamente rinnovata, comporterà miglioramenti per l'erogazione del servizio".