Quintana Foligno: Comune attiva 'Coc'

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 14 SET - In occasione del corteo storico della Giostra della Quintana, in programma nella serata di sabato 15 settembre, il Comune di Foligno, per coordinare, dare assistenza e informazioni al pubblico, ha predisposto una serie di attività, condivise con l'Ente Giostra della Quintana.

Verrà attivato il Coc (centro operativo comunale) nella sede del comando della polizia municipale. Nella sede della polizia municipale opereranno anche alcuni volontari radioamatori, che garantiranno lo stretto collegamento con tutte le strutture attive per la gestione della manifestazione.

Lungo tutto il percorso l'Ente Giostra provvederà a collocare indicazioni per le vie di fuga luminescenti e quindi individuabili anche in caso di black out, intervento condiviso in sede di piano di "safety" (sicurezza) dell'evento, che rappresenta una vera novità rispetto alla organizzazione di manifestazioni di questo tipo. Speaker dislocati lungo il percorso daranno informazioni sugli accorgimenti da adottare in caso di emergenza.