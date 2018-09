Proprietà, Tagina esempio gioco squadra

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 13 SET - "Quello di Tagina è un esempio straordinario di un'Italia che sa fare gioco di squadra, nel quale Governo, Ministero, Regione, Comune, Prefettura, sindacati, azienda e lavoratori si sono impegnati, concretamente, per un unico obiettivo, la messa in sicurezza dei posti di lavoro e lo sviluppo e la crescita del territorio, a prescindere dai colori e dalle bandiere politiche": lo ha sottolineato Francesco Borgomeo, presidente dell'azienda di ceramica Saxa Gres, in occasione della visita del ministro allo stabilimento Tagina di Gualdo Tadino (rilevato nell'aprile scorso). "Vogliamo continuare a lavorare in questo solco - ha aggiunto -, riavviando tutti gli impianti e riassorbendo tutto il personale".

"Il nostro obiettivo - ha spiegato ancora Borgomeo - è portare nuovi investimenti e progetti sul territorio".