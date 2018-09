Bonifica per residuati a Bocca Trabaria

Saranno avviate lunedì 17 settembre le operazioni di bonifica dagli ordigni bellici emersi nell'area del cantiere della strada statale 73bis "di Bocca Trabaria", dove l'Anas sta realizzando i lavori di ripristino del tratto colpito da una frana nei pressi del confine umbro-marchigiano, nel comune di San Giustino.

Le operazioni saranno svolte da un'impresa specializzata e completate entro due settimane. Terminate, le autorità militari - spiega l'Anas in una nota - potranno concedere il nulla osta alla ripresa dei lavori sospesi per motivi di sicurezza, in seguito al ritrovamento durante lo scavo di tre bombe risalenti alla seconda guerra mondiale.