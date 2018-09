"Raduno della solidarietà" vigili fuoco

(ANSA) - TERNI, 12 SET - Saranno oltre 40 i mezzi storici dei pompieri e di collezionisti privati che domenica saranno esposti a piazza della Repubblica, a Terni, in occasione del primo "Raduno della solidarietà", un'iniziativa organizzata dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Obiettivo dell'evento è sostenere la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica portata avanti dalla Fondazione Umberto Veronesi attraverso il progetto "Gold for kids", che finanzia la gestione dei protocolli di cura garantendo a piccoli e giovani pazienti accesso immediato alle terapie migliori per ogni forma di tumore. Dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 18, oltre a vari modelli di auto storiche, saranno in mostra vecchi e nuovi automezzi dei vigili: tra questi uno risalente agli anni '30 appartenuto ai Civici pompieri, un'autopompa degli anni '50, un'Alfa 2000 utilizzata dal noto comandante Elveno Pastorelli, due moto Guzzi degli anni '60-'70.