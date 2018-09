Assemblea, ripristinare Bando periferie

L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza (16 sì di Pd, SeR, nisto-MdP, misto RP-IC, Misto Umbria-Next, Forza Italia, 4 astensioni Lega e M5S) una mozione "urgente" con la quale si chiede alla Giunta di impegnarsi affinché il Governo ripristini i finanziamenti dei bandi del "piano periferie" per Perugia e Terni, anche attraverso la sollecitazione di interventi da parte dei parlamentari umbri.

L'atto è stato presentato dai consiglieri del Partito democratico Giacomo Leonelli e Carla Casciari, ai quali si sono aggiunti Ero Brega, Marco Vinicio Guasticchi (Pd), Silvano Rometti (Ser), Attilio Solinas (misto-MDP), Roberto Morroni (FI), Marco Squarta (FdI), Claudio Ricci (misto-Rp/Ic), e Sergio De Vincenzi (misto-Umbria next).

Il gruppo del M5s ha chiesto e ottenuto la votazione separata del documento, e sulla prima parte (premessa e considerazioni) ha votato no insieme alla Lega, mentre sulla parte dispositiva si sono astenuti sempre insieme al Carroccio.