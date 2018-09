Si inaugura riabilitazione a Cascia

A due anni dal terremoto del 2016, a Cascia apre una nuova struttura di riabilitazione ospedaliera e residenza sanitaria assistita (Rsa). La Regione sottolinea che si tratta della prima realtà sanitaria a tornare operativa in tutto il cratere del centro Italia dopo il sisma.

L'inaugurazione è in programma sabato 22 settembre.

La cerimonia di riapertura è inserita all'interno di un grande evento che prevede una tavola rotonda con presentazione della struttura e dei servizi sanitari, il taglio del nastro e un concerto-spettacolo di solidarietà sul sagrato della Basilica di Santa Rita, con cantanti e artisti. Lo slogan della giornata è "Cascia Riparte!".

La nuova struttura è realtà grazie alla collaborazione tra Regione, Comune di Cascia, Usl Umbria 2 e Monastero Santa Rita da Cascia. È stata allestita nella ex Casa Esercizi Spirituali, nei pressi della Basilica di Santa Rita, messa a disposizione dalle monache del Monastero Santa Rita da Cascia e da loro adeguata a struttura sanitaria.