Scuola al via istituti superiori Norcia

E' suonata a Norcia la campanella per circa 200 studenti degli istituti superiori, in anticipo rispetto alle altre parti della regione per consentire l'avvio dei lavori, dal 1 giugno 2019, di una struttura che sostituirà i moduli prefabbricati, in attesa della costruzione del nuovo polo scolastico. La scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado inizieranno mercoledì 12.

Gli studenti che frequenteranno le superiori provengono anche da Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto e Leonessa (Rieti), per un trend considerato in crescita rispetto allo scorso anno. A dare il benvenuto ai ragazzi, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, la dirigente scolastica, Rosella Tonti, l'assessore ai Servizi sociali e Cultura, Giuseppina Perla e il capitano dei carabinieri di Norcia, Pasqualino Trotta.

"Dopo la risposta emotiva, resiliente e di carattere, oggi abbiamo bisogno di rinnovare la scommessa di restare nel nostro territorio", ha detto il sindaco.