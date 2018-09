Ad Amelia oltre cento copie dinosauri

Dal Tyrannosaurus Rex con i suoi otto metri di altezza, al Triceratops del peso di due tonnellate, fino al Diplodocus lungo 30 metri: saranno oltre 100 i modelli di dinosauri a grandezza naturale che la mostra 'World of dinosaurs' porterà a Porchiano del Monte di Amelia dal 16 settembre al 25 novembre.

Dopo aver fatto tappa in varie città e capitali europee, l'esposizione itinerante di giganti della preistoria torna per la seconda volta al parco Mattia Giurelli, ogni sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30, con apertura straordinaria da giovedì primo novembre a domenica 4 novembre.

Quest'anno saranno 100 le copie dei dinosauri, il doppio rispetto al 2017. Tra le altre principali novità c'è il cinema 10D, una sala multimediale con proiezione tridimensionale ed effetti speciali. Inoltre, accanto all'esposizione principale sarà possibile visitarne una nuova collaterale con i protagonisti delle ere glaciali, come il mammut, la tigre dai denti a sciabola e molti altri esemplari.