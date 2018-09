Squarta, assessore riferisca su Fcu

Il portavoce del centrodestra nell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, chiede di "attivare urgentemente il Comitato per il controllo e la valutazione degli atti affinché sia convocato l'assessore regionale ai Trasporti Giuseppe Chianella per fare chiarezza" sullo slittamento della ripresa del traffico sulla tratta Umbertide-Ponte San Giovanni della Fcu a seguito di una richiesta di integrazione documentale avanzata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza. "Ci sembra assurdo e vorremmo sapere cosa sta succedendo" sostiene.

"Nei giorni scorsi - dice Squarta, FdI - avevamo appreso dell'inaugurazione in pompa magna, lunedì, per poi dover constatare che i treni avrebbero viaggiato a 50 chilometri orari in quanto non ancora installata la necessaria tecnologia che prevede la gestione, il controllo e la protezione del traffico.

Adesso veniamo a sapere che l'Agenzia per la sicurezza fa rinviare di qualche giorno la ripresa dei servizi, e la cosa ci preoccupa molto: cosa vuol dire? Non c'è sicurezza?".