Proposta legge M5s per sostegno imprese

Il gruppo del Movimento 5 Stelle nell'Assemblea legislativa dell'Umbria ha depositato una proposta di legge che prevede "Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive".

"Con questa iniziativa legislativa, attivata insieme al capogruppo Andrea Liberati - spiega il consigliere regionale Maria Grazia Carbonari -, prosegue l'impegno del M5S-Umbria per frenare la desertificazione economica e proporre concrete misure a favore dell'occupazione di qualità. La normativa è complementare al recente Decreto Dignità e prevede che, in caso di delocalizzazione degli impiantii, le somme erogate dalla Regione alle imprese sul territorio siano restituite entro cinque anni, con applicazione degli interessi legali. Nei nuovi bandi della Regione che prevedano agevolazioni dovrà inoltre essere previsto un vincolo di mantenimento, per almeno tre anni, entro i confini regionali dell'azienda che abbia beneficiato di tali agevolazioni".