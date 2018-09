Pace fatta Perugia-Comune Leonessa

Pace fatta tra il Perugia calcio e il Comune di Leonessa dopo le frizioni per il mancato ritiro estivo della squadra umbra nel comune laziale colpito dal sisma.

I biancorossi disputeranno lì due amichevoli. Prevista poi la promozione degli impianti di risalita del Comune stesso durante le partite casalinghe degli umbri con la possibilità per i tifosi di avere uno sconto nell'uso pari al 20%.

L'intesa è stata raggiunta nell'ambito di un incontro che si è tenuto a Perugia fra il sindaco di Leonessa Paolo Trancassini (accompagnato dal vice Vito Paciucci) con il presidente biancorosso Massimiliano Santopadre.

La società e il Comune hanno parlato di un "ottimo accordo che permette la valorizzazione del territorio del Comune di Leonessa, duramente colpito dal sisma, attraverso la sinergia con il Perugia che comunque in tal modo offre ai suoi tifosi un'opportunità in più". (ANSA).