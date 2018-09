Mostra cavallo torna con 'evento zero'

Sabato 8 e domenica 9 settembre Città di Castello ospiterà un "evento-zero" che anticipa la 51/a edizione, prevista nel 2019, della Mostra nazionale del cavallo. Si svolgerà al parco Alexander Langer, in un'area di oltre 50 mila metri quadrati.

"Una scelta che riporta la Mostra alle sue origini e rappresenta un segnale importante alla città, perché valorizza insieme alla manifestazione anche il centro storico e le sue risorse artistiche e culturali, con una scommessa che dà una prospettiva importante al futuro della rassegna", ha sottolineato il sindaco Luciano Bacchetta nella conferenza stampa di presentazione dell'appuntamento.

I prezzi dei biglietti per l'edizione zero saranno tutti dimezzati. In programma, tra l'altro, il secondo trofeo Alberto Gentili di attacchi sportivi.