Marini, velocizzare la ricostruzione

Ha l'obiettivo di "costruire norme in materia urbanistica ed edilizia volte a favorire e velocizzare il processo di ricostruzione" il disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale il seguito al terremoto del 2016. Lo ha sottolineato la presidente umbra Catiuscia Marini nell'audizione davanti alla seconda Commissione dell'Assemblea legislativa. Dove ha ribadito l'intenzione di supportare i comuni più gravemente colpiti "anche in tutti gli aspetti legati alla pianificazione urbanistica e ai temi paesaggistici, come per quelli di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone che hanno bisogno di norme più efficaci, ma anche più snelle nei tempi e nelle procedure". "Questo - ha detto - per favorire il processo di ricostruzione sia per le attività produttive che per i centri abitati".

L'assessore alla Sanità Luca Barberini ha parlato invece del nuovo ruolo di 'Umbria salute e servizi' quale "centrale di committenza e soggetto aggregatore unico regionale anche per la gestione del terremoto".